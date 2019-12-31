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Гузееву оставили в Новый год

Гузееву оставили в Новый год
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущая "Давай поженимся" поделилась предновогодним видео

Лариса Гузеева рассказала подписчикам, что ее дети разъехались, и у них началась "своя жизнь". С кем будет встречать Новый год брошенная артистка, неизвестно. На видео, которое она выложила в Инстаграм, не видно и ее мужа Игоря Бухарова.

Но к празднику Гуззева все равно готовится. Еще 30 декабря она начала накрывать праздничный стол. В Инстаграм актриса выложила несколько роликов, где рассказывала, как приготовить каре ягненка. Для рецепта знаменитости потребовались луковки, которые она показала подписчикам.

Увидеть Ларису Гузееву в Новый год зрители смогут по телевизору. Ведущая "Давай поженимся" снялась в праздничной передаче вместе со своим экс-любовником Дмитрием Нагиевым.

После телезвезда загрустила в гримерке из-за новой прически. Недавно Гузеева вернула темный цвет волос, а теперь, по ее словам, страдает из-за этого. 

Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А ЧТО сома НЕ КАК НЕ МОЖЕТ ПОД ЖЕНИЦА ВСЕ ЖЕНИХИ БЕДНЫЕ А ЕЙ БОГАТЕНЬКОВА ПОДОВАЙ
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