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"Оплакиваю": Гузеева откровенно рассказала о страданиях

"Оплакиваю": Гузеева откровенно рассказала о страданиях
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущая "Давай поженимся" загрустила перед зеркалом

Лариса Гузеева поделилась с поклонниками своими переживаниями из-за внешности. В конце ноября 2019 года она вернулась к своему прежнему цвету волос и стала брюнеткой. Смена прически ведущей "Давай поженимся" не помогла – она всегда мечтала о белых волосах.

Более того, Гузеева, снимая себя в зеркало, призналась, что оплакивает свои светлые волосы и страдает с новой прической.

Стилист артистки, который в этот момент находился рядом, начал уверять знаменитость, что темные волосы ей идут больше. С его мнением согласны и поклонники актрисы.

"Вернулась я в свой цвет. Очень мне хотелось быть блондинкой. Не вижу я никакой красоты в брюнетках. Мне кажется, вся красота у блондинок. Всю жизнь мечтала иметь белые волосы, как у Умы Турман. Ну не нравятся мне брюнетки. Я оплакиваю и страдаю", – рассказывает Гузеева перед зеркалом.

После телеведущая и вовсе начала обзывать себя "чернавкой".

Если в красоте Ларисы Гузеевой поклонники не сомневаются, то ее поведение не нравится многим. Недавно ведущая "Давай поженимся" сорвалась на съемках и начала материться на жениха. 

Дарья ПЕТРОВА

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