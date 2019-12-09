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После откровений об оргазмах: дочь Гузеевой в мини вывалила грудь

После откровений об оргазмах: дочь Гузеевой в мини вывалила грудь
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Наследница ведущей "Давай поженимся" снялась в коротком наряде с глубоким декольте

Дочка Ларисы Гузеевой поделилась с поклонниками новым сексуальным видео. На нем Ольга Бухарова позирует в мини с треугольным низким вырезом на обнаженной груди и черных колготках.

Наследница ведущей программы "Давай поженимся" наклоняет голову, и ее бюст едва не вываливается. Одной рукой девушка держит сумку, висящую через плечо, другой трогает волосы. Ролик опубликован в Инстаграм-историях.

На днях Лариса Гузеева, которая не так давно призналась, что ненавидит утехи в постели, разоткровенничалась во время передачи "Давай поженимся". Она поучила одного из героев, а в его лице и всех мужчин, правилам обращения с женщиной во время секса. "Когда Вы женщину удовлетворяете, ей не нужно пять раз в день", – отметила артистка. И добавила: "Никаких мультиоргазмов у женщины не бывает. Это чистая брехня... притворство".

В соцсети по-разному отреагировали на слова телеведущей . Одни согласились с нею, другие возразили: "Точно говорит, по делу", "Так же все правильно сказано, все жизненно", "Неправда! Женщина, если безумно хочет мужчину, она его хочет всегда! И даже если это качественный секс! Она его хочет уже через час после качественного секса...", "Мультиоргазмы есть! А если мужчина желан и любим, они, оргазмы могут быть за 10 минут до 30 раз! И это норма!!!". 

Ранее дочь Ларисы Гузеевой крутилась перед камерой в микротопе и шортах, а также оголенная ласкала себя и показалась с кровью перед вечеринкой.

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Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Похоже, и дочка такая же распутная как мамашка! Достали уже, дуры, своими сиськами и письками!
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