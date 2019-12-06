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Гузеева показала свою рыбку

Похудевшая Гузеева показала свою рыбку
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда "Давай поженимся!" выложила секреты своей диеты

Лариса Гузеева в последнее время выглядит просто восхитительно. Ведущая программы "Давай поженимся!" похудела под присмотром специалистов, сменила имидж и стала краше прежнего. Теперь главная задача звезды – удержать полученные результаты, поэтому Гузеева старается есть только вкусную и полезную еду. Невероятно красивыми фотографиями продуктов со своего стола артистка поделилась в соцсети.

"Как я и ожидала: сбросить вес нелегко, а удержать и снижать– совсем не весело!", - 

глубокомысленно заметила Лариса на страничке в Instagram.

Тар-тар из дикого лосося, помидоры черри, морковь и капуста – вот основа диеты красоты бесподобной телеведущей. 

Поклонники пришли в полный восторг от увиденного:

"Ларисочка, вы просто лучшая!!", "Вкусная диета!", "красота  теперь нужны рецепты", "Вкуснятина какая", "Я ща язык проглочу, смотря на эти явства", "Супер женщина!", "Талантливый человек , талантлив во всем!!!", "Какой натюрморт шикарный" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Гузеева жестко ответила тем, кто пишет нелицеприятные комментарии на ее страничках в соцсети.

Валентина МАЙОРОВА

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