Ведущая "Давай поженимся" отправила злопыхателей в унитаз

Лариса Гузеева умеет за себя постоять и не прощает тех, кто критикует ее. На этот раз она не только подобрала грубые слова в адрес злопыхателей, но и поместила снимок, которым, видимо, дала понять, куда отправила их, – на нем показан унитаз.



Под фото артистка попросила своих дорогих подписчиков "не просматривать этот пост", так как он адресован другим – "для ОПАРЫШЕЙ, которые вдруг выползли в огромном количестве за последнюю неделю". А в заключение отметила: "Ржу в голос! Эу! Выползайте! Испражняйтесь хором, как привыкли. Ничтожества малолетние, всё, что пишете, я возвращаю вашим матерям, усекли? Не спрашивайте потом, за что! За то, что выродки. Начинайте!.. Ну что, зассали?".

Мнения подписчиков разошлись. Фанаты поддержали любимицу. "Правильно и делает. Чтоб другим не повадно было","Слишком много дебилов, так и надо этим...", "Поделом", "Суперсправедливо!", "Лара четко поставила на место. И умница!", "Когда уже сил нет, то только так", "Тишина! Вы опарышей врасплох застали! Переваривают!", "Так и надо !! Мочите их всех!!!".

Остальные упрекнули: "Нельзя так, при всей любви к вам и уважении. Вы публичная медийная личность. Дураков в жизни хватает, но читают все подписчики", "Не Вы нас поднимали, чтобы опускать" .

Ранее Лариса Гузеева обматерила одного из критиков и поставила на место нескольких злопыхателей.