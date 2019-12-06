Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Опарыши": Гузеева крепко приложила россиян

"Опарыши": Гузеева крепко приложила россиян
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Давай поженимся" отправила злопыхателей в унитаз

Лариса Гузеева умеет за себя постоять и не прощает тех, кто критикует ее. На этот раз она не только подобрала грубые слова в адрес злопыхателей, но и поместила снимок, которым, видимо, дала понять, куда отправила их, – на нем показан унитаз. 

Под фото артистка попросила своих дорогих подписчиков "не просматривать этот пост", так как он адресован другим – "для ОПАРЫШЕЙ, которые вдруг выползли в огромном количестве за последнюю неделю". А в заключение отметила: "Ржу в голос! Эу! Выползайте! Испражняйтесь хором, как привыкли. Ничтожества малолетние, всё, что пишете, я возвращаю вашим матерям, усекли? Не спрашивайте потом, за что! За то, что выродки. Начинайте!.. Ну что, зассали?".

Мнения подписчиков разошлись. Фанаты поддержали любимицу.  "Правильно и делает. Чтоб другим не повадно было","Слишком много дебилов, так и надо этим...", "Поделом", "Суперсправедливо!", "Лара четко поставила на место. И умница!", "Когда уже сил нет, то только так", "Тишина! Вы опарышей врасплох застали! Переваривают!", "Так и надо !! Мочите их всех!!!".

Остальные упрекнули: "Нельзя так, при всей любви к вам и уважении. Вы публичная медийная личность. Дураков в жизни хватает, но читают все подписчики", "Не Вы нас поднимали, чтобы опускать" . 

Ранее Лариса Гузеева обматерила одного из критиков и поставила на место нескольких злопыхателей.

Фоторепортаж
Вцепилась в волосы, обматерила и разрыдалась: самые громкие скандалы с Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
была маленьким розовым поросенком и вот поросенок вырос в большую розовую свинью
Гость
Ответить
Хамить людям большого ума не надо, уважающий,ну хотя бы себя, а не других человек, никогда не опустится до подобных высказываний.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Турецкий поток" свернет налево из-за неспешной Болгарии

Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей