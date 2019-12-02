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Высохшая Гузеева скачет на ледяном пляже с незнакомцем

Высохшая Гузеева скачет на ледяном пляже с незнакомцем
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" развлекается, несмотря на болезнь наследницы

Лариса Гузеева не унывает из-за проблем дочери. Заметно изменившаяся после курса похудения, она отправилась за границу, сфотографировалась там на пляже в одежде и кроссовках, а снимки выложила в соцсети. На первом звезда, улыбаясь, стоит на мосту, запрокинув голову и глядя в небо, на втором – раскинула руки и расставила ноги на песке у моря, лицо светится радостью.

"Франция. Аркашон. Обожаю плохую погоду!" – поделилась она настроением с фанатами. И, пожелав "всем мира и радости", отметила: "Знаю что спросите про пальто".

Подписчиков кадры не оставили равнодушными – они стали обсуждать внешность артистки. Одни восхищались и желали ей хорошего отдыха: "Такая классная!", "Вам все идет!!!", "Красавица!!", "Вы супер", "Да, пальто прикольное", "Какая Вы шикарная", "Пальтецо интересное. И кроссовочки", "Стильная", "Вы, как всегда, на высоте! Просто нет слов... богиня!", "Клевая и классненькая Вы наша", "Как хороша", "Прелесть", "Такая лапочка, всегда выглядите шикарно". 

Другие спорили о волосах ведущей программы "Давай поженимся", заподозрив, что они не настоящие. "Не поняла... волосы-то... светлые были... или это фото из прошлой жизни?", "Перекрасилась", "Вы опять брюнеткой стали? Если так, то я рада", "А мне Вы блондинкой нравились!!!", "Рада, что вернулся "именной" Гузеевский шарм", "Парик", – прокомментировали они. 

Ранее Лариса Гузеева после бани выложила пышный бюст на стол и обматерила подписчиков. А ее дочка рассказала о болезни.

Фоторепортаж
Вцепилась в волосы, обматерила и разрыдалась: самые громкие скандалы с Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Полина ДОРОЖКИНА

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