Поклонники телеведущей давно знают, что Гузеева умеет за себя постоять

Лариса Гузеева резко ответила на выпады в своей адрес от подписчиков, которые, по ее мнению, высказывают свое мнение недостаточно корректно.

Телеведущая опубликовала пост в Instagram, в котором похвалила недавно сделанные покупки. Но понравилось это не всем. Кто-то даже спросил, зачем она вообще публикует такие фотографии, ведь никому не интересна реклама. На такой комментарий Гузеева ответила довольно хлестко, обратившись к автору в среднем роде.

"С чего ты взяло, что я ждала тебя на своей странице?", – пишет актриса.

Один из фолловеров решил заступиться за ведущую.

"Спокойней! Ведите себя выше таких уродцев, не отвечайте им"

Но Гузеева не скупилась на ругань даже с ней.

"Я сама разберусь, кому мне отвечать и выше кого мне быть", – указала она.

Ранее сообщалось, что после новостей о болезни дочери Лариса Гузеева покинула Россию. Сначала она уехала в Амстердам, а потом в Бордо.