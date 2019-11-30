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Лариса Гузеева резко ответила на выпады в своей адрес от подписчиков, которые, по ее мнению, высказывают свое мнение недостаточно корректно.
Телеведущая опубликовала пост в Instagram, в котором похвалила недавно сделанные покупки. Но понравилось это не всем. Кто-то даже спросил, зачем она вообще публикует такие фотографии, ведь никому не интересна реклама. На такой комментарий Гузеева ответила довольно хлестко, обратившись к автору в среднем роде.
"С чего ты взяло, что я ждала тебя на своей странице?", – пишет актриса.
Один из фолловеров решил заступиться за ведущую.
"Спокойней! Ведите себя выше таких уродцев, не отвечайте им"
Но Гузеева не скупилась на ругань даже с ней.
"Я сама разберусь, кому мне отвечать и выше кого мне быть", – указала она.
Ранее сообщалось, что после новостей о болезни дочери Лариса Гузеева покинула Россию. Сначала она уехала в Амстердам, а потом в Бордо.
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