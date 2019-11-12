Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"За людей не считаю": Гузеева обматерила подписчиков

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущей "Давай поженимся" не понравилось замечание критика

Лариса Гузеева может позволить себе грубость на экране и крепкое словцо в Instagram. В кадрах, которые звезда выложила на своей странице, она показана лежа в расслабленной позе. Под снимками разгорелся спор, и звезда внимательно следившая за комментариями, ответила на критику одного из мужчин нецензурной бранью.

Артистка обратилась к поклонникам, которые, как и она "по много часов на работе проводят в позе "проглотила кол", и посоветовала им приобрести кресло-качалку, которое спасет от напряжения. По ее словам, стоит выбрать любую программу "с этим удобным пультом (спина, шея, поясница + вибрация) – и будет счастье и релакс".

Подписчики разошлись во мнениях. Обсуждая стоимость предмета, о котором говорила звезда, одни упрекали ее: "Артист должен нести культуру, а не собачиться с народом как базарная баба", "Такие, как Гузеева, за людей не считают жителей окраин России", "Вам есть за что пахать – получаете миллионы! Так что не нойте!".

Ведущая программы "Давай поженимся" участвовала в споре. "Слыш, рассуждалкин *** [плохой человек], я таких *** [плохой человек] провокаторов, как ты, за людей не считаю, а тех, кто живет трудно и нуждается, я жалею и по возможности помогаю", -  резко ответила она одному из критиков. 

Другие пользователи поддержали звезду. "Профессия артиста совсем не легкая, как вам кажется, а вы все думаете что им манна небесная просто так сыпется...", "Кто на что учился! И кто как пробился! Не завидуйте!", "это низко – считать чужие деньги, да и откуда Вам знать, какая у человека зарплата. Зачем вообще писать гадости, Вас же никто не заставляет ни смотреть, ни комментировать!!!", – парировали они злопыхателям и хвалили любимицу – за уют в доме, дельный совет и откровенность.

Лариса Гузеева никогда не спускала обидчикам, но могла приложить и страдальца. Она может позволить себе вольности не только в нарядах, но и в поведении – артистка жестко реагировала на критику в Сети, а как-то обругала матом одну из участниц программы "Давай поженимся".

Фоторепортаж
Вцепилась в волосы, обматерила и разрыдалась: самые громкие скандалы с Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Курс доллара в России резко вырастет

Инвесторы считают национальную валюту рискованным активом

Облысевший Наполеон: как выглядит историк Соколов после задержания

Расчленившего аспирантку любителя ролевых игр доставили в суд

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей