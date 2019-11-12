Ведущей "Давай поженимся" не понравилось замечание критика

Лариса Гузеева может позволить себе грубость на экране и крепкое словцо в Instagram. В кадрах, которые звезда выложила на своей странице, она показана лежа в расслабленной позе. Под снимками разгорелся спор, и звезда внимательно следившая за комментариями, ответила на критику одного из мужчин нецензурной бранью.

Артистка обратилась к поклонникам, которые, как и она "по много часов на работе проводят в позе "проглотила кол", и посоветовала им приобрести кресло-качалку, которое спасет от напряжения. По ее словам, стоит выбрать любую программу "с этим удобным пультом (спина, шея, поясница + вибрация) – и будет счастье и релакс".

Подписчики разошлись во мнениях. Обсуждая стоимость предмета, о котором говорила звезда, одни упрекали ее: "Артист должен нести культуру, а не собачиться с народом как базарная баба", "Такие, как Гузеева, за людей не считают жителей окраин России", "Вам есть за что пахать – получаете миллионы! Так что не нойте!".

Ведущая программы "Давай поженимся" участвовала в споре. "Слыш, рассуждалкин *** [плохой человек], я таких *** [плохой человек] провокаторов, как ты, за людей не считаю, а тех, кто живет трудно и нуждается, я жалею и по возможности помогаю", - резко ответила она одному из критиков.

Другие пользователи поддержали звезду. "Профессия артиста совсем не легкая, как вам кажется, а вы все думаете что им манна небесная просто так сыпется...", "Кто на что учился! И кто как пробился! Не завидуйте!", "это низко – считать чужие деньги, да и откуда Вам знать, какая у человека зарплата. Зачем вообще писать гадости, Вас же никто не заставляет ни смотреть, ни комментировать!!!", – парировали они злопыхателям и хвалили любимицу – за уют в доме, дельный совет и откровенность.

Лариса Гузеева никогда не спускала обидчикам, но могла приложить и страдальца. Она может позволить себе вольности не только в нарядах, но и в поведении – артистка жестко реагировала на критику в Сети, а как-то обругала матом одну из участниц программы "Давай поженимся".