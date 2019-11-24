Ольга Бухарова призналась, что недовольна своим весом

Дочка Ларисы Гузеевой откровенно рассказывает подписчикам в Инстаграм о своей жизни и переживаниях. Так, девушка поведала, что весит 60 кг, покрутившись перед камерой в микро-топе и шортах.

"Я вообще не рад своему весу совсем. Как перестать есть пиццу и пить пеффко от грусти и начать снова заниматься спортом и жрать салаты?" – подписала инстаграм-истории Ольга. Ответить ей на подписчики не смогли из-за правил соцсети.

В роликах дочка телеведущей показала свою фигуру со всех сторон, а заодно засветила грудь, нагнувшись перед камерой. На одном из кадров девушка села в провокационную позу на "пятую точку", расставив ноги.

Ранее Ольга призналась, что у нее появились две опухоли. Звезда "Давай поженимся!" поспешила успокоить поклонников и объяснила, что подобное бывает "у девочек".