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"Как тебе мои малышки": Гузеева призналась в рассылке секс-фото

"Как тебе мои малышки": Гузеева призналась в рассылке секс-фото
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Пикантное откровение прозвучало прямо в эфире "Давай поженимся"

Во время одной из последних передач эпатажная Лариса Гузеева не смогла удержаться и снова привлекла к себе внимание публики.

Внимательно слушая рассказ одной из героинь об отце, которого она поймала на переписке с другой женщиной, и не дождавшись пикантных деталей, артистка решила выдать их сама.

"А вот это вот – как тебе мои малышки?", – поинтересовалась она. На что девушка заявила, что такого не было.

Василиса Володина, смеясь, отметила, что Гузеева в теме.

"Да я сама шлю режиссеру", – отшутилась Лариса. Мол, бедный мужчина ломает голову, а это она, заявила ведущая, игриво подмигнув.

Ранее Гузеева призналась , что скатилась на дно, и обозвала себя "свининой-монадой".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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