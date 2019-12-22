Нибиру
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Во время одной из последних передач эпатажная Лариса Гузеева не смогла удержаться и снова привлекла к себе внимание публики.
Внимательно слушая рассказ одной из героинь об отце, которого она поймала на переписке с другой женщиной, и не дождавшись пикантных деталей, артистка решила выдать их сама.
"А вот это вот – как тебе мои малышки?", – поинтересовалась она. На что девушка заявила, что такого не было.
Василиса Володина, смеясь, отметила, что Гузеева в теме.
"Да я сама шлю режиссеру", – отшутилась Лариса. Мол, бедный мужчина ломает голову, а это она, заявила ведущая, игриво подмигнув.
Ранее Гузеева призналась , что скатилась на дно, и обозвала себя "свининой-монадой".
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