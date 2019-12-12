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Лариса Гузеева публично призналась в своих пороках.
В свежем выпуске телепередачи "Давай поженимся" актриса и ведущая сообщила, что сама себя довела до плачевного состояния и буквально скатилась на дно. По ее словам, ей было противно смотреть на свое отражение в зеркале. Гузеева заявила, что она "жирная", а неделю назад все было еще хуже.
"Но я такой человек. Если пить, значит, до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего", – разоткровенничалась она под осуждающим взглядом телесвахи Розы Сябитовой.
При этом Гузеева отметила, что обратно на это дно она не вернется и не будет больше ни блондинкой, ни "свининой". Главное – дать себе установку. Пламенную речь Лариса произнесла в поддержку героини шоу, которая, судя по всему, испытывает проблемы с алкоголем.
Ранее дочь Гузеевой оголила грудь после откровений звезды о сексе.
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