Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"В зеркало невозможно смотреть": Гузеева скатилась на дно

"В зеркало невозможно смотреть": Гузеева скатилась на дно
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущая "Давай поженимся" откровенно рассказала о проблемах

Лариса Гузеева публично призналась в своих пороках.

В свежем выпуске телепередачи "Давай поженимся" актриса и ведущая сообщила, что сама себя довела до плачевного состояния и буквально скатилась на дно. По ее словам, ей было противно смотреть на свое отражение в зеркале. Гузеева заявила, что она "жирная", а неделю назад все было еще хуже.

"Но я такой человек. Если пить, значит, до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего", – разоткровенничалась она под осуждающим взглядом телесвахи Розы Сябитовой.

При этом Гузеева отметила, что обратно на это дно она не вернется и не будет больше ни блондинкой, ни "свининой". Главное – дать себе установку. Пламенную речь Лариса произнесла в поддержку героини шоу, которая, судя по всему, испытывает проблемы с алкоголем.

Ранее дочь Гузеевой оголила грудь после откровений звезды о сексе.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей