Бессменная ведущая "Давай поженимся" не устает эпатировать публику

Теледива и актриса Лариса Гузеева выставила на всеобщее обозрение компрометирующее фото.

На нем ведущая "Давай поженимся" разлеглась на диване в обнимку с коллегой по "цеху" Дмитрием Нагиевым, а рядом к паре пристроился небезызвестный Иван Ургант. Снимок, вероятнее всего, сделан во время записи новогоднего шоу.

Своих подписчиков в Instagram женщина с характером предупредила, что ей не стоит писать гадости в директ. Но зато разрешила комментировать свою публикацию. И тут моралисты решили ни в чем себе не отказывать, осудив Гузееву за вызывающее поведение (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Как так можно, замужней женщине лежать на всеобщее обозрение с мужиком каким то, я думала вы мудрая, богемная женщина, а сейчас я вижу что вы легкодоступная баба", "Конечно, Лара "всем дала", "А муж не ревнует?", – отреагировали на публикацию подписчицы.



Поклонницы же закидали артистку комплиментами, а некоторые даже позавидовали.

"Какая отличная компания, хочу к вам", "Хочется лежать на Вашем месте", – написали они.

Напомним, ранее Лариса Гузеева зажгла на корпоративе.