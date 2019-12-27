Ведущая "Давай поженимся!" показала шикарный новогодний стол на корпоративе

Лариса Гузеева рассказала, как они с коллегами отмечают Новый год. Она сняла на видео праздничный стол и свою команду, а также рассказала, что со многими здесь она работает уже 12 лет.

Все заслуги, которые приписывают ей, по словам артистки, на самом деле принадлежат ее сотрудникам. "Это они готовят передачу. Я потом просто маленько покривляюсь здесь", – рассказала телеведущая в Инстаграм-историях.

"Мы сейчас пить будем, гулять будем", – смеется Гузеева и приглашает всех к столу. Видео заканчивается на самом интересном – то, как команда, создающая программу "Давай поженимся", отрывается, звезда снимать не стала.

Ранее Лариса Гузеева заявила в эфире, что отправляет режиссеру интимные фото.