Главная сваха страны удивила всех выходкой в эфире

Роза Сябитова еще раз доказала, что она самая смелая ведущая программы "Давай поженимся. Звезда без всяких сомнений залезла в ванну, чтобы ее покатал один из женихов. Герой шоу, изображавший бобслеиста, спустил Сябитову с небольшой горы прямо в студии передачи.

Изумленные Лариса Гузеева и Василиса Володина повторить подвиг коллеги не решились. При этом в аккаунте, поддерживающем передачу "Давай поженимся" написали, что Сябитова подвергла себя опасности.

Сама сваха за свое здоровье, похоже, не переживала, и заявила, что выучила "трассу" студии за 12 лет работы.

"Роза ради этого жизнью рисковала!" – написано в аккаунте шоу "Давай поженимся".

Если раньше зрители передачи разнесли Сябитову на всю страну, заявив о ее "наглости" и "грубости", то теперь начали хвалить сваху.

"Роза отжигает", "Классная она", "Приколистка", "Молодец! Угарная женщина", – поддержали телезвезду в Инстаграм.

Ранее Розу Сябитову публично обругали на всю страну.