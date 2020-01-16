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Роза Сябитова еще раз доказала, что она самая смелая ведущая программы "Давай поженимся. Звезда без всяких сомнений залезла в ванну, чтобы ее покатал один из женихов. Герой шоу, изображавший бобслеиста, спустил Сябитову с небольшой горы прямо в студии передачи.
Изумленные Лариса Гузеева и Василиса Володина повторить подвиг коллеги не решились. При этом в аккаунте, поддерживающем передачу "Давай поженимся" написали, что Сябитова подвергла себя опасности.
Сама сваха за свое здоровье, похоже, не переживала, и заявила, что выучила "трассу" студии за 12 лет работы.
"Роза ради этого жизнью рисковала!" – написано в аккаунте шоу "Давай поженимся".
Если раньше зрители передачи разнесли Сябитову на всю страну, заявив о ее "наглости" и "грубости", то теперь начали хвалить сваху.
"Роза отжигает", "Классная она", "Приколистка", "Молодец! Угарная женщина", – поддержали телезвезду в Инстаграм.
Ранее Розу Сябитову публично обругали на всю страну.
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