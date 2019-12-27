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"Страшила": сваху из "Давай поженимся" обругали за примитивный совет

"Страшила": свахе из "Давай поженимся" заткнули рот
Роза Сябитова. Фото: www.globallookpress.com
На Розу Сябитову набросились за советы о том, как встретить будущего мужа в Новый год

Соведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова дала незамужним представительницам прекрасного пола дельный совет. Однако они сочли его примитивным и раскритиковали самую известную сваху страны. 

Свободная Сябитова выложила в Instagram пособие: как встретить будущего мужа в Новый год. Для этого, по версии эксперта в брачных делах, надо просто-напросто не сидеть в ночь 31 декабря дома.

По рекомендации Розы, праздник лучше отмечать в людном месте. Например, на городских площадях, в кафе и ресторанах. 

"В таких местах концентрация потенциальных женихов будет повышена. Когда люди в хорошем настроении, то они намного охотнее знакомятся. Поэтому шансы встретить вторую половинку в новогоднюю ночь очень велики", – резюмировала сваха из "Давай поженимся". 

Подписчики же назвали ее сапожником без сапог, высмеяв примитивную инструкцию и не забыв пройтись по внешности телеведущей.  

"Страшила", "А тебе Роза надо ехать знакомиться на кладбище, как советовала одна известная киношная героиня, может поможет обрести и тебе счастья", "Роза вы когда фотографируетесь ... лучше прячте пальцы, они у вас короткие и смотрится не очень эстетично", "Ужасная прическа! Старит ужас", "Ты сама хоть выйди замуж", "Роза, не надо открывать Америку и давать "советы", без вас все знают", "А женихи на дом, не приходят?", – отозвались комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Впрочем, поклонники заступились за Сябитову, назвав ее красивой женщиной и поблагодарив за совет. 

Ксения АНДРЕЕВА

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