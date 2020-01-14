Сваху из шоу "Давай поженимся" опозорили на всю страну

Зрители популярной передачи часто бывали недовольны поведением ведущих. Высказаться они раньше могли только на страницах Ларисы Гузевой, Розы Сябитовой и Василисы Володиной в Инстаграм. Но в последнем выпуске "Давай поженимся" сами звезды экрана публично зачитали письма с критикой. Больше всего досталось Сябитовой.

Телезрители отругали сваху ее за вызывающее, по их мнению, поведение и припомнили все ее проколы.

"Нас просто бесит Роза Сябитова. Во-первых, наглая, беспардонная, грубая, ведет себя просто вызывающе", – зачитала позорящее сваху обращение зрителей Василиса Володина в эфире.

Не упустила возможности поругать коллегу и Лариса Гузеева. Звезда с ухмылкой зачитала письмо с критикой.

"Не нравится, как ведет себя Роза. Иногда просто безобразно, она у нас кто? Сексопатолог? Это же надо было спросить у врача из "Жить здорово" все ли у него там в порядке", – озвучила мнение зрителей Гузеева.

Чтобы как-то оправдать себя, сваха нашла в куче писем обращение от зрительницы, которая восхищается ее поведением. Поддержать Сябитову решили и пользователи социальных сетей. Они считают ведущую веселой, энергичной и интересной.

"Мне все нравятся. Судят только слабые и неудачники по ту сторону экрана", "Великолепные ведущие", "Лично я всеми восторгаюсь! Все прекрасные, красивые, умные, талантливые, позитивные!", "Умничка Роза", "Роза озорная, хохмовая, я ее обожаю, она не лживая, искренняя, хоть и с хитринкой", – высказались комментаторы.

Ранее Розу Сябитову раскритиковали за то, что она выманила подарки у жениха.