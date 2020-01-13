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"Дети выбросят": Гузеева засобиралась в дом престарелых

"Дети выбросят": Гузеева засобиралась в дом престарелых
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущая "Давай поженимся" переписала все имущество на наследников

Лариса Гузеева рассказала телезрителям, как распорядилась своими деньгами. Телезвезда призналась, что все переписала на детей, так как они для нее самое главное.

По словам ведущей "Давай поженимся", окружающие пугают ее тем, что дети могут поступить с нею несправедливо – выгнать на улицу или отправить в дом престарелых. Однако артистка к такому их решению отнесется спокойно и легко попрощалась с имуществом.

"Я все переписала на детей. Меня пугают, стращают, говорят, что дети неблагодарные, что можно закончить потом свою жизнь в коробке от апельсином или в доме престарелых. Если так случится со мной, значит, я своей жизнью это заслужила того, что меня дети выбросят на помойку, и я буду отмаливать", – рассказала Гузеева в эфире "Давай поженимся".

Возможно, предполагает "Комсомольская правда", знаменитость имела в виду то, что уже составила завещание, по которому наследниками являются только ее дети – Ольга Бухарова и Георгий Толордава.

Похоже, к смерти звезда готовится заранее. Журналисты URA.RU рассказывали, что Лариса Гузеева хочет, чтобы на ее похоронах все присутствующие рыдали.

Ранее Лариса Гузеева расслабилась в одиночестве.

Фоторепортаж
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Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Дарья ПЕТРОВА

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