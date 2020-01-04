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"Щеки раздулись": оставшаяся в одиночестве Гузеева сорвалась

"Щеки раздулись": оставшаяся в одиночестве Гузеева сорвалась
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущую сняли с набитым ртом

Борющаяся с лишним весом Лариса Гузеева решила, судя по всему, распрощаться с диетой на время январских каникул.

В своем Инстаграм ведущая "Давай поженимся" призналась, что все после Нового года разъехались, а она решила расслабиться. На снимке Гузеева лакомится бутербродами с черной икрой, которую ей презентовали друзья.

Пользователи поздравили эпатажную звезду с Новым годом и пожелали приятного аппетита. Были и те, кто не удержался от ехидных замечаний (орфография и пунктуация сохранены).

"Как щёки раздулись", "На выходе все равно одно и тоже", – написали они.

Ранее Гузеева призналась в любви к женатому актеру.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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