Телеведущую сняли с набитым ртом

Борющаяся с лишним весом Лариса Гузеева решила, судя по всему, распрощаться с диетой на время январских каникул.

В своем Инстаграм ведущая "Давай поженимся" призналась, что все после Нового года разъехались, а она решила расслабиться. На снимке Гузеева лакомится бутербродами с черной икрой, которую ей презентовали друзья.

Пользователи поздравили эпатажную звезду с Новым годом и пожелали приятного аппетита. Были и те, кто не удержался от ехидных замечаний (орфография и пунктуация сохранены).

"Как щёки раздулись", "На выходе все равно одно и тоже", – написали они.

Ранее Гузеева призналась в любви к женатому актеру.