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"Страшно жалею": Гузеева развлеклась с чужим мужчиной

"Страшно жалею": Гузеева развлеклась с чужим мужчиной
Лариса Гузеева. Фото:instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" вспомнила молодость

Лариса Гузеева поделилась с поклонниками снимкам из домашнего архива. На фото молодая телезвезда прижимается к бывшему преподавателю на вечере в честь окончания института. При этом в руках держит сигареты, а на столе перед нею стоят бокалы с алкоголем.

Сама артистка под фото призналась, что сейчас о таких развлечениях жалеет. В частности, о том, что пила и курила.

"Есть вещи, о которых я страшно жалею: курение, например. Алкоголь даже не обсуждается. Я с деканом Актерского факультета С.П. Кузнецовым через 10 лет ок. института. Да. Было и такое", – сообщила ведущая "Давай поженимся" в Инстаграм.

Поклонники не стали осуждать ее, наоборот, поддержали. Они считают, что звезде курение идет, а подобные ошибки в молодости совершали многие.

"Красивой женщине подходит все и даже сигареты", "Ларочка, мы все проходили это!", "Но какая же вы красотка, даже с сигаретой в руке", "Все через это прошли", "Молодость – время проб и ошибок, у всех это было, все через это прошли!", "Ларка, кури не парься. Тебе идет", "Главное, что бросили. Вы всегда были лучшая!", – прокомментировали снимок  в соцсети.

Ранее Лариса Гузеева позволила себе лишнее в полном одиночестве.

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Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Дарья ПЕТРОВА

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