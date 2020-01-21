Актриса популярного сериала показала личное видео

Мирослава Карпович поделилась с подписчиками пикантным роликом. Звезда "Папиных дочек" сидит на карточках, раздвинув ноги. При этом красотка в полупрозрачной блузке трогает себя и крутится перед камерой.

"Маленькая Вера-Интердевочка-Версия 2.0", – подписала свое видео сама Мирослава.

В социальных сетях исполнительницы роли Маши Васнецовой от внешности брюнетки в полном восторге. Комментаторы считают, что актриса сериала "Папины дочки" выглядит очень соблазнительно и красиво. Кто-то и вовсе сравнил Мирославу Карпович с кошкой.

"Как потрясающе хороша", "Кошечка", "Секси бомбина!", "Ты прелесть", "Сексапил зашкаливает", "Красотка отпадная", "Такая секси красотка, а взгляд просто бомба", "Такая вы красивая", "Какая-то бестия", "Грациозная киса", – похвалили в Инстаграм Карпович.

В последнее время в Инстаграм Мирослава Карпович выкладывает все больше сексуальных снимков. Поклонники ранее отмечали, что актриса заметно похорошела со времен съемок в "Папиных дочках".

До этого "Утро" публиковало самые сексуальные фото Мирославы Карпович.