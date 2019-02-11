Звезда сериала "Папины дочки" взбудоражила обнаженкой

Актриса захотела доказать злопыхателем, что не страдает анорексией, но ей не поверили

Мирослава Карпович, устав от обвинений подписчиков в Instagram в том, что она находится на грани истощения, снялась в откровенной фотосессии, продемонстрировав стройное и подтянутое тело. Однако фанаты все равно сошлись во мнении, что актрисе стоит поправиться.

После завершения ситкома "Папины дочки" Карпович крайне редко давала общественности поводы говорить о себе. Тем не менее кадры, которые знаменитость опубликовала в соцсети, не оставили интернет-пользователей равнодушными. Ведь актриса поделилась с фолловерами чувственными черно-белыми снимками, на которых позировала топлес. Она немало удивила подписчиков, которые привыкли к тому, что их любимица старается не оголяться без особой на то причины.

Поклонники по достоинству оценили фото артистки, восхитившись ее грацией и гибкостью и осыпав ее комплиментами.

"Изящность кошки", "Вот это огонь огонек", "А йога – это, оказывается, эротичный вид искусства", "Вы очень красивая", "Стройняшка", "Худосочная", "Шикарные фотографии", "Даешь продолжение "Папиных дочек" с такими сценами!" – прокомментировали кадры восхищенные фанаты Карпович.

Однако многие интернет-пользователи вновь принялись критиковать звезду за нездоровую худобу и выпирающие ребра.

"Вы очень худая, кушаете хотя бы?", "Так и хочется связать и накормить", "Ужас! Антисекс", "Худенькая очень. Накормить захотелось срочно. Борщом, пирогами и компотом!", "Такая худенькая, что же ты такое кушаешь?" - выразили свое беспокойство за здоровье Карпович ее фолловеры.

Впрочем, актриса оставила опасения подписчиков без внимания, продолжив публиковать горячие кадры из фотосессии.