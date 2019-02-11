Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Звезда сериала "Папины дочки" взбудоражила обнаженкой

Мирослава Карпович. Кадр из сериала "Папины дочки"
Актриса захотела доказать злопыхателем, что не страдает анорексией, но ей не поверили

Мирослава Карпович, устав от обвинений подписчиков в Instagram в том, что она находится на грани истощения, снялась в откровенной фотосессии, продемонстрировав стройное и подтянутое тело. Однако фанаты все равно сошлись во мнении, что актрисе стоит поправиться.

После завершения ситкома "Папины дочки" Карпович крайне редко давала общественности поводы говорить о себе. Тем не менее кадры, которые знаменитость опубликовала в соцсети, не оставили интернет-пользователей равнодушными. Ведь актриса поделилась с фолловерами чувственными черно-белыми снимками, на которых позировала топлес. Она немало удивила подписчиков, которые привыкли к тому, что их любимица старается не оголяться без особой на то причины.

Поклонники по достоинству оценили фото артистки, восхитившись ее грацией и гибкостью и осыпав ее комплиментами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich)

"Изящность кошки", "Вот это огонь огонек", "А йога – это, оказывается, эротичный вид искусства", "Вы очень красивая", "Стройняшка", "Худосочная", "Шикарные фотографии", "Даешь продолжение "Папиных дочек" с такими сценами!" – прокомментировали кадры восхищенные фанаты Карпович.

Однако многие интернет-пользователи вновь принялись критиковать звезду за нездоровую худобу и выпирающие ребра.

"Вы очень худая, кушаете хотя бы?", "Так и хочется связать и накормить", "Ужас! Антисекс", "Худенькая очень. Накормить захотелось срочно. Борщом, пирогами и компотом!", "Такая худенькая, что же ты такое кушаешь?" - выразили свое беспокойство за здоровье Карпович ее фолловеры.

Впрочем, актриса оставила опасения подписчиков без внимания, продолжив публиковать горячие кадры из фотосессии. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей