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Звезда "Папиных дочек" снялась в одной расстегнутой юбке

Звезда "Папиных дочек" снялась в одной расстегнутой юбке
Мирослава Карпович. Фото: www.globallookpress.com
Актриса прикрыла обнаженную грудь рукой

Актриса Мирослава Карпович часто публикует снимки с фотосессий, в том числе и весьма откровенных. На этот раз звезда сериала "Папины дочки" поделилась пикантной фотографией: Мирослава стоит вполоборота, прикрывая рукой обнаженную грудь. На актрисе – лишь расстегнутая на спине юбка.

Фотография, по мнению поклонников звезды, получилась очень изящной и эффектной. Ее оценили пришедшие в восторг подписчики, не оставившие ни одного негативного комментария:

"Как всегда прекрасна!", "Изящество Ми", "Вы секси", "Мира, это ж просто космос!", "Очень эффектно", "Потрясающая", "Красотка", "Очень открыто", "Горячая штучка".

Мирослава Карпович стала известной благодаря роли Маши Васнецовой в сериале "Папины дочки" в 2007 году. Девушка снималась в проекте почти 6 лет.

Ранее актриса опубликовала фотографию, на которой она растянулась между двумя стульями в шпагате с кошкой в руках. "Волочкова отдыхает", – написали ей подписчики, восхитившись растяжкой Мирославы.

Карина СИРАЗОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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спина рахита,у нормального человека спина обязана быть выгнутой чуть чуть внутрь а у этой горб,наверняка и ножки как спички и задница как подушка а туда же,оголяемся и сиси показываем
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