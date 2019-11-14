Актриса прикрыла обнаженную грудь рукой

Актриса Мирослава Карпович часто публикует снимки с фотосессий, в том числе и весьма откровенных. На этот раз звезда сериала "Папины дочки" поделилась пикантной фотографией: Мирослава стоит вполоборота, прикрывая рукой обнаженную грудь. На актрисе – лишь расстегнутая на спине юбка.

Фотография, по мнению поклонников звезды, получилась очень изящной и эффектной. Ее оценили пришедшие в восторг подписчики, не оставившие ни одного негативного комментария:

"Как всегда прекрасна!", "Изящество Ми", "Вы секси", "Мира, это ж просто космос!", "Очень эффектно", "Потрясающая", "Красотка", "Очень открыто", "Горячая штучка".

Мирослава Карпович стала известной благодаря роли Маши Васнецовой в сериале "Папины дочки" в 2007 году. Девушка снималась в проекте почти 6 лет.

Ранее актриса опубликовала фотографию, на которой она растянулась между двумя стульями в шпагате с кошкой в руках. "Волочкова отдыхает", – написали ей подписчики, восхитившись растяжкой Мирославы.