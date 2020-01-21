Ведущий прокомментировал свой уход

Дмитрий Шепелев был поражен, когда ему позвонили журналисты и сообщили новость о его увольнении. Как оказалось, шоумен о подобном решении не знал. Ситуацию прояснили представители "Первого канала". Информация об увольнение Шепелева – просто сплетни.

"Я первый раз об этом слышу", – ответил Шепелев журналистам издания Teleprogramma.pro.

Так что зрителям беспокоиться не о чем – телеведущий продолжит вести программу "На самом деле".

Ранее сайт VistaNews сообщал, что Дмитрий Шепелев был уволен с "Первого канала" якобы за то, что заявил в Инстаграм о постановочных съемках. Издание писало, что новым ведущим станет Дмитрий Нагиев. Но, похоже, информация оказалась недостоверной.

До этого Дмитрий Шепелев раскрыл свои тайны в интервью Ксении Собчак.