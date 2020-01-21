Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Шепелев шокирован увольнением с "Первого канала"

Шепелев шокирован увольнением с "Первого канала"
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущий прокомментировал свой уход

Дмитрий Шепелев был поражен, когда ему позвонили журналисты и сообщили новость о его увольнении. Как оказалось, шоумен о подобном решении не знал. Ситуацию прояснили представители "Первого канала". Информация об увольнение Шепелева – просто сплетни.

"Я первый раз об этом слышу", – ответил Шепелев журналистам издания Teleprogramma.pro.

Так что зрителям беспокоиться не о чем – телеведущий продолжит вести программу "На самом деле".

Ранее сайт VistaNews сообщал, что Дмитрий Шепелев был уволен с "Первого канала" якобы за то, что заявил в Инстаграм о постановочных съемках. Издание писало, что новым ведущим станет Дмитрий Нагиев. Но, похоже, информация оказалась недостоверной. 

До этого Дмитрий Шепелев раскрыл свои тайны в интервью Ксении Собчак.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Побегунчик и приспособленец... Не понял что таких как тапочки меняют!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей