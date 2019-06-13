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Муж Фриске пожаловался на отбившегося от рук сына

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Популярный телеведущий потерпел педагогическое фиаско

Ведущий программы "На самом деле" Дмитрий Шепелев поделился своей болью с поклонниками.

"Слушайте, как вы наказываете детей, чтобы они слушались? Я всегда был мягким отцом, даже чересчур. Ну, раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно, давай сфотографирую, потом посмеемся. Но ребенок взрослеет и вместе с ним взрослеют шалости. Вот из последнего: "Папа, мы тут напИсали в ванную...", - 

поведал душераздирающую историю Шепелев на своей страничке в Instagram.

Шепелев попросил совета у своих подписчиков: как быть строгим, наладить исциплину и остаться друзьями с сыном.

Очень многие поклонники и особенно поклонницы телезвезды решили, что ничего страшного не происходит:

"Шалите вместе! Такое прекрасное время!", "классный Папа", "вы молодец", "Дмитрий)) какой же вы замечательный!!!)) Когда любишь ребенка– прощаешь все его шалости))".  

Другие вспомнили, как в детстве наказывали их:

"Самым строгим наказанием в детстве, было читать в слух с выражением, час или два, зависело от тяжести наказания) я столько книг прочитала и не жалею даже)))",  "меня также папа наказывал) тоже люблю читать", "я сейчас так дочь наказываю", "У меня сын по 20раз отжимается, приседает и пресс качает. Это наказание", "Дмитрий я посоветую вам ограничиться только объяснениями! Вам нужно терпение дети поймут не сразу , но после 100 объяснения они обязательно поймут!", "Еще совет не наказывать а наоборот поощрять и хвалить", "Димочка не надо наказывать, всего шесть лет, мы тоже в такое время еще как шалили и голову уж точно не вкл. еще надо подрасти".     

Третьи порекомендовали взять на вооружение строгость:

"Дмитрий, а пробовали прям по строгости разговаривать и делать замечания!? Я вот тоже кучу всякой информации перечитала, что нельзя кричать... но как показывает практика, пока не рявкнешь, не поймет", "не бойтесь делать замечания и объяснять ребенку где-то даже строго, иначе он точно не поймет. Они же манипуляторы еще те)))".   

Правда нашлись и такие, кто резонно возразил:

"Тогда дети тоже будут не сдержанными и тоже буду рявкать", "Точно....и то в моем случае рявканье редко помогает и не надолго....купила вчера успокоительных". 

Посоветовали телезвезде и нетрадиционные методы успокоения:

"Я иногда стараюсь на ходу медитировать, чтобы не взорваться", "Говорю, что мне очень обидно, что нервничаю и от этого болит сильно голова. И ухожу "болеть".... Работает!", "Лишаю карманных денег", "Я верю только в наказание, мытье пасуды, пола,обуви, машины, только труд обезьяну превратил в человека".

Некоторые, к ужасу большинства подписчиков, даже предложили радикальные способы решения проблемы:

"От наказания ремнем еще ни кто не умер,и в большинстве случаев из детей хорошие люди вырастают. А сейчас растет "не поротое" поколение у которого ни каких ценностей,уважения и пр."

Однако такой жесткий подход большинство комментаторов строго осудили и посоветовали Дмитрию привлекать к воспитанию Платона родных и близких:

"В воспитании должны быть все и папа и родственники и в том числе бабушки и дедушки", "нам очень бабушка с дедушкой помогают наказания придумывать. То ковер выхлопать хлопушкой :)) благо с 1970 года еще целая)) то черешню от косточек освободить. Рекомендую к воспитанию бабушек привлеч. Реально, работает".  

Одна из подписчиц дала весьма вдумчивый, подробный комментарий:

"Ребенок себя так ведет потому-то ему просто нужна материнская любовь, которую вы не замените ни чем в этом мире, отец может воспитать друга, а мать сына.Лишение сладостей и мультиков это вообще глупость это просто безысходность со стороны родителей, только любовь, внимание и забота, но не чрезмерная дадут свои плоды. Отдайте в спорт он дисциплинирует. Удачи вам" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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