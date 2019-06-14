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"Было весело": муж Фриске вышел в эфир голым

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость вспоминает о бурной молодости

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказала о своей работе на украинском музыкальном канале. График у звезды был непростой: просыпаться приходилось в 5 утра, а работать до вечера. Но он с радостью вспоминает это время и свой особенный эфир.

"Сказать по правде, это была не работа, мы просто упоительно валяли дурака, каждое утро, пять дней в неделю. Однажды мы вышли в эфир голыми. Серьезно. Не вру. Утро после праздника Ивана Купала. Да, утро, прямой эфир и ноль одежды",

– делится Дмитрий, рассказывая, что его соведущая разделать тогда вместе с ним.

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Поклонники Шепелева в комментариях рассказали, что помнят его эффектное появление в кадре:

"Да, я смотрела это шоу, тогда была дикой вашей поклонницей", "Я обожала эти выпуски, иногда даже опаздывала из-за вас", "Веселые были времена", "Очень непросто представить вас в неглиже. Такие уважаемые люди и такая взбалмошность", "Я помню, весело было".

Теперь в жизни Шепелева многое изменилось: он ведет передачу на "Первом" канале и воспитывает сына, которого ему родила Жанна Фриске. С воспитанием мальчика у ведущего бывают проблемы. 

Дарья ПЕТРОВА
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