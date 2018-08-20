Муж Фриске рассказал о женитьбе

Известному телеведущему дали главный совет

Дмитрий вернулся из отпуска, который проводил с сыном Платоном. Перед тем как приступить к новым съемкам программы "На самом деле", он поинтересовался у поклонников, чем стоит заняться в свободное от работы время. Ответ его очень удивил: фанаты дружно порекомендовали бывшему гражданскому супругу известной певицы как можно скорее создать новую семью.

Об этом Шепелев сообщил в соцсетях. Только вот как он поступит, телеведущий не признался и никаких комментариев по этому поводу не дал.

При этом видно, что на личную жизнь у Дмитрия совсем мало времени, ведь он почти все его посвящает наследнику. Летом они вдвоем побывали в Тоскане, во Флоренции, где телеведущий арендовал виллу с бассейном, в котором с удовольствием барахтался маленький Платон. Также папа и сын осмотрели много окрестностей, пишет сайт "Комсомольская правда".

Дмитрий, по его же словам, старается рассказывать малышу об истории и памятных местах, которые они посещают, а ребенок еще не особо интересуется древними красотами, ему больше нравится ходить по магазинам и есть мороженое.

Недавно в доме Дмитрия и Платона появился питомец. Собачку породы ши-тцу назвали Лу. Сын телеведущего сначала не очень хотел ее покупать, а потом согласился, но заявил отцу, что не станет убирать за нею.

Гражданская жена Дмитрия Шепелева – певица Жанна Фриске – умерла от рака. Их сыну тогда едва исполнилось два года. Воспитывать Платона телеведущему помогают няня и родители.