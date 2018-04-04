Сына Фриске бросил отец

Отец Жанны беспокоится о том, как живет внук, пока зять бегает по эфирам

В субботу, 7 апреля, Платону исполнится пять лет. Дедушка и бабушка по маме с тоской думают об этом: они не могут видеться ребенком из-за препятствий, которые создает, по их словам, его отец.

Родители Жанны снова накупили внуку игрушек. Подарками мальчику занят целый этаж их дома. По мнению отца певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев плохо заботится о сыне.

Он "скинул его на родителей в Беларусь и не занимается им", – с горечью рассказал Владимир Борисович. А родители зятя тоже работают, и им некогда, а ведь сейчас уже к школе надо начинать готовиться, добавил он.

"Мне его няня сказала, что особого внимания развитию Платона нет и не было, – отметил Фриске. – У Шепелева больше понты: гувернера чернокожего ребенку нанял, еврейская школа, типа воспитание лояльности – на самом деле пыль в глаза".

А гувернер перестал работать с ребенком очень быстро, он "как появился, так и исчез". Да и занятия в еврейской школе тоже продолжались недолго – пару раз.

У Платона появился новый говор – мальчик "окать начал", пожаловался дед. Как выяснилось, по примеру матери Шепелева.

Не уделяет внимания отец и здоровью сына. Состояние ребенка также очень волнует отца певицы. "Платоша часто болеет, в свои неполные пять лет он "две операции уже перенес: ему вырезали аденоиды и еще какая-то операция", перечислил Владимир Борисович. А все из-за того, "что простывал постоянно".