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Шепелев вывел в свет новую избранницу

Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Телеведущего застали в объятиях белокурой красотки

Дмитрия Шепелева заметили в компании эффектной блондинки. Впервые папарацци запечатлели телеведущего с белокурой красоткой в центре Москвы, в его любимом кафе. Пара мило беседовала и не скрывала объятий.

Затем с той же спутницей Шепелев появился в Большом театре. Их общение перед спектаклем "намекало" на довольно близкие отношения.

Исходя из мини-расследования портала "Телепрограмма", светловолосая подруга Шепелева – не кто иная, как Екатерина Тулупова, дизайнер из Екатеринбурга. Девушка – создательница женского клуба "Креативные завтраки".

Впрочем, не всем поклонникам Тулупова пришлась по вкусу. Однако те, у кого она получила одобрение, уже "окрестили" ее "новой мамой Платона". Напомним, так зовут сына Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, которая умерла от рака в июне 2015 года. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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