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Беременна в 13: Малахов вскрыл запретную связь

Беременна в 13: Малахов вскрыл запретную связь
Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Последний выпуск передачи "Прямой эфир" шокировал зрителей

Новый выпуск шоу Андрея Малахова всколыхнул общественность. Ведущий и гости передачи обсуждали связь 13-летней школьницы и 10-летнего мальчика. Ситуацию осложняет беременность девочки.

Теперь Малахов на всю страну пытается разобраться не только в том, какие отношения связывали двух детей на самом деле, но и найти отца ребенка. По слухам, им может быть взрослый ухажер девочки-подростка.

Зрители, увидевшие эфир заранее, сообщили, что 10-летний мальчик не может быть отцом ребенка. По словам врачей, у него еще наступил период полового созревания.

"Экспертиза показала, что мальчик еще не достиг полового созревания, тем самым доказывая, что девочка беременна не от него", – пишет один из пользователей.

Первые зрители, посмотревшие шокирующую передачу, не смогли сдержаться от критики. Они считают, что 10-летний мальчик не мог стать отцом, а родителей девочки осуждают за то, что недосмотрели за ней. Досталось и самому Малахову. Ведущий, по мнению зрителей, не должен был участвовать в подобном шоу (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Он сам в курсе, что с кем-то переспал?", "Малахов так ведет передачу как будто это вообще нормально беременность и секс в детском возрасте", "Они просто узнали, что материнский капитал дают после 1 ребенка", "Ни чувства стыда, ни чувства ответственности", "Бедный малыш! Он сам то поди не в курсе, что в такой свистопляске оказался", "Куда катится мир? Зачем эту деградацию показывать?" – высказались зрители на YouTube.

Дарья ПЕТРОВА

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