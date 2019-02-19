"Это любовь": Малахова поздравили с новым романом

Очередной выпуск программы телеведущего обернулся новым скандалом

Андрей Малахов выложил в соцсети свежее видео. Только подписчиков больше заинтересовал совсем не ролик. Возмущение из-за передач телеведущего нарастает, поэтому мало кто обратил внимание на его слова под записью.

"Устал отвечать на вопрос светской Москвы", –



начал он свое повествование и разъяснил любопытным, что и как. Но те стали обсуждать другое, точнее – передачу "Прямой эфир", показанную накануне.

В ней певец Александр Серов вывел на сцену женщину в свадебном платье и попросил ее дождаться окончания концерта за кулисами. Татьяна из Нижнего Тагила называет себя невестой артиста, несмотря на связанные с ним скандалы, его внебрачных детей и девушек, обвиняющих исполнителя в домогательствах. Мало того, дама уже собрала вещи и прибыла в подмосковный особняк знаменитости.

"Посмотрите, как Малахов смотрит на Друзяк. Это любовь. Поздравляю всех", "Предлагаю новый сюжет. Дарья Друзяк является любовницей Андрея Малахова. Малахов уже не знает, как запихнуть ее на передачу. Именно по этому он завел пластинку про А. Серова",

– заявили некоторые, как видно, позабыв, что у Андрея есть жена, которую он обожает.

Остальные набросились на шоумена, в который раз обвиняя его в потоке грязи, который, по их мнению, льется на его программах:

"Противно смотреть Вашу программу! Для чего Вы постоянно унижаете Серова?", "Зачем эти дешевые заказные шоу про больных девушек Серова? Вы так дешевите себя и свой профессионализм. Не опускайтесь, пожалуйста", "Я вот смотрю Вашу передачу, Андрей, и не могу понять, неужели человеческие ценности потеряны и цинизм выступает на первое место? Кого Вы собрали на передачу "Прямой эфир", я имею в виду передачу о А. Серове? Жалеете проституток, которые и гроша не стоят, покажите отца этой якобы его дочери Кристины, она копия этого немца, а не Серова, все-таки это не цирк с клоунами, а передача", "Надоели программы-спектакли, поставленные каналами "Россия" и НТВ (и др.). Зачем народ дурить этой грязью? Андрей, сколько Вы еще будете позориться в глазах народа?", "Что за ужас по "России"?.. Вроде не 1 апреля!"

Нашлись, правда, и защитники. "Да этой бабе канал заплатил. Это же позорная выдумка редакторов", "Неужели Вы не понимаете?! Это сам Серов нанимает всех этих людей, это пиар-ход!", "Да что же к парню пристали! Малахов только ведущий! Есть редакторы и другие сотрудники, которые "делают" темы передачи. Каждый выполняет свою работу", – отметили они.

Ругают Андрея Малахова давно, и со временем скандалы набирают обороты. Его и материли за грязь, и даже в психбольные записали. Недовольны и простые зрители, и знаменитости разносят шоумена в пух и прах. Дошло и до того, что ему пригрозили судом. Но с ведущего как с гуся вода...