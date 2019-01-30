Малахова обругали за второго Скрипаля

Телеведущий рассказал о жизни разведчика с пасеки

Андрей Малахов представил публике очередную сенсационную историю, которая с легкостью могла бы стать основой для телесериала. Телеведущий "Прямого эфира" поведал о шести сестрах, которые встретились у него в студии, чтобы узнать правду о своем отце – то ли пасечнике, то ли аферисте или даже секретном "шпионе" уровня отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля. Зрителям такое действо не очень понравилось.

В начале программы Малахов рассказал, что об истории узнал чудом. Решил заглянуть в свои сообщения в Instagram (хотя никогда так не делал) и наткнулся на сообщение от девушки Надежды, потерявшей бесследно исчезнувшего отца. В результате журналистского расследования выяснилось, что у этого мужчины, буквально "растворившегося" много лет назад, было еще пять дочерей от разных браков: все живут в разных уголках страны и даже СНГ.

"Человек достаточно неординарный. Его поступки невозможно объяснить..." – поделилась героиня. После ее сестра добавила еще одну деталь, что этот предположительный шпион был особенным.

"Он как Остап Бендер. Был пчеловодом. В одних трусах ходил на пасеке",

– подметила она.

Вся программа проходила по законам "бондианы". Все знавшие отца шести женщин утверждали, что ничего не знают о нем. Не расставила точки над i и последняя жена исчезнувшего: "он мне сказал, что готов встречаться, но мы договорились не говорить о прошлом". При этом она отметила, что документов у ее загадочного сожителя не было...

У зрителей об истории так называемого российского Скрипаля мнения сложились разные. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.

"Кто скажет, в чем суть этого поноса от Андрюши?﻿"

"Опять дети. Опять шпионы и интриги!)﻿"

"Какая разница между разведчиком и шпионом? – Разведчик – это наш, а шпион – это их".﻿

"Из мухи слона,из пчеловода в шпионы".

"Смысла понять не могу ,зачем они это рассказывают на всю страну .И что вообще они хотят .Ну заплатит им Малахов на всех 50 т .Бред сивай кобылы".

"Очередного быка осеменителя , сделали героем", – писали они.