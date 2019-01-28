Малахов нашел у мертвого "Иванушки" нового наследника

Известный телеведущий подготовил очередную сенсацию

Андрей Малахов снова удивит зрителей. Он пригласил молодого человека, который называет себя сыном скончавшегося полтора года назад певца Олега Яковлева, в студию программы "Прямой эфир", которую покажут сегодня вечером.

О новом наследнике артиста шоумен сообщил в сторис. Судя по записи, юноше 20 лет. Солист "Иванушек" якобы дал ему свое отчество и фамилию, но никогда об этом даже не упоминал.

Яковлев Игорь Олегович – так представился молодой человек – сообщил, что он единственный сын певца. Парень больше не станет молчать и собирается заявить о своих правах.

Похоже, война за наследство артиста продолжится с новой силой. А оно у артиста немалое: три квартиры в Москве, по одной – в Болгарии и Черногории, машина, банковский счет и антиквариат, что специалисты оценили в 200 млн рублей.

Ранее наследниками Яковлева называли племянницу Татьяну и внучатых племянников Марка и Гарика. Ходили слухи и о его некоем внебрачном сыне.

Только получить нажитое музыкантом претенденты смогут после того, как выплатят его долг.

Между тем у Яковлева осталась гражданская жена – продюсер Александра Куцевол. Племянница музыканта обвиняла ее в подделке документа о браке с целью забрать все наследство.

Бывший солист "Иванушек International" бился с тяжелой болезнью до последнего, но она очень быстро убила его – артист "сгорел" за полтора месяца. Олег Яковлев умер в реанимации утром 29 июня 2017 года. Ему было 47 лет.