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Вдову "Иванушки" гонят из квартиры

Олег Яковлев и Александра Куцевол
Александру Куцевол пытаются выселить из квартиры звездного сожителя Олега Яковлева

В ближайшем будущем подруга погибшего Олега Яковлева Александра Куцевол может лишиться места жительства. Новый владелец недвижимости ее возлюбленного, пытается избавиться от квартирантки. 

Родственники музыканта рассказали, что незадолго до своей кончины он написал завещание, в котором оставил все свое непосильно нажитое, общая стоимость которого переваливает, по некоторым данным, за 200 миллионов рублей, племяннице еще одного близкого человека. При этом имя этой загадочной девушки не сообщается, пишет "МК". 

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Увы, вдова артиста Александра в список наследников не попала. Теперь Куцевол, которая встречалась с Яковлевым более 10 лет, намерена отстаивать право на его собственность в суде. Бороться она будет за несколько квартир в российской столице, загородную дачу, квартиру в Питере и Черногории. 

Олег Яковлев умер в июне 2017 года от пневмонии.  Прах артиста захоронен на Троекуровском кладбище. 

Марина МОНРО
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