"Это ад": скандал вокруг Малахова не утихает

Российские звезды продолжают ругать телеведущего за грязь

Возмущение передачами, где активно обсуждается личная жизнь публичных людей, выразила певица Слава.

Грязное белье, в котором, по словам многих представителей шоу-бизнеса, не брезгует копаться телеведущий Андрей Малахов и его коллеги, интересует далеко не всех россиян. Так, вместе со звездами на шоумена регулярно обрушиваются с критикой и телезрители. В этот раз они также поддержали гневный пост Славы.

В своем Instagram она выложила видео, где осуждает передачу "Привет, Андрей" и ей подобные. Происходящее на экране артистка назвала адом и призвала Малахова, наконец, остановиться.

"Я вообще считаю, что Андрей должен остановиться. Андрюша, остановись. Это просто ад. Все, что делают сейчас на телевидении – это ад",

– цитирует ее "Газета.ру".

Также досталось и ведущим Дмитрию Борисову за "Пусть говорят" и Дмитрию Шепелеву за "На самом деле".

Отметим, что спустя некоторое время этот пост Слава удалила. На его месте появился новый, где она объяснила свой поступок. Звезда стремится вести позитивную страницу, поэтому подобные публикации, где обсуждаются неприятные для нее вещи, убирает из ленты.

Фанаты певицы поддержали ее, высказавшись о набивших оскомину телешоу (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Умничка, честнее всех!!!!! Мутоту эту уже лет 10 не смотрю. А вот бабуля моя маниакально расстраивается каждый вечер!"



"Про сводки это точно. Наши журналюги, как собачки те, везде тут, как тут. А про передачи-не смотрю уже давно это ****. Бесила до жути "звезда" Шурыгина, а потом понеслось. Все трусы перестирывают (простите за выражение!). Согласна, Насть, и с Вами, и Маша Шукшина петицию составляла, что закрыть этот дурдом. Но почему-то федеральные каналы на просьбы людей никак не реагируют", – писали фолловеры.

"Настя, про пост ужасные передачи и большой рейтинг. Моя мама больна старческой деменцией, она просыпается телевизор включает, и ей пофиг что там показывают, а телевизор включён, а таких как моя мама в стране много, вот и рейтинг ненужных передач",

– написали они.

Напомним, ранее после съемок в программе Малахова поклонники обругали популярного юмориста Евгения Петросяна.