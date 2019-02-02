Малахову привет: "любовница" Киркорова умерла после травли

"Беременная" от поп-короля женщина не выдержала бремени сомнительной славы

Телевизионное детище Андрея Малахова "Прямой эфир" на "России-1" в ноябре прошлого года превзошло само себя. Героиней выпуска стала некая Светлана Сафиева, которая утверждала, что тайно встречается с самим Филиппом Киркоровым и даже ждет от него ребенка. Эта история вызвала бурю негативных эмоций: многие увидели в ней новое "дно" российского ТВ. И вот, спустя всего пару месяцев после стихшей критики драма завершилась. Трагедией.

На самом деле больная Сафиева, испытывавшая из-за своего недуга ложную беременность, умерла. О смерти стало известно из телевизионных кругов, пишет издание Super. Женщину прикончил инсульт.

Судя по всему, та шумиха, которую она подняла своим появлением на шоу Малахова, сыграла с ней злую шутку. Сразу после того, как она прославилась на всю страну своим "любовным романом" с Киркоровым, на нее полился негатив обывателей. По словам тех, кто был близко знаком с Сафиевой, ее невзлюбила даже собственная родня. У больной женщины родственники попытались отобрать дорогую недвижимость.

Немудрено, что оставшись фактически один на один с болезнью и дурной славой, несчастная просто не смогла справиться со всеми бедами сразу. Здоровье не выдержало.