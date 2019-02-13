Терпение лопнуло: Малахова потащили в суд

Вокруг шоумена не утихает шумиха

Родственники покойного актера Алексея Баталова хотят привлечь Андрея Малахова, работой которого и так возмущаются многие звезды, к уголовной ответственности. Близкие мэтра обвиняют шоумена в том, что он, а также сотрудники его передачи незаконно проникли на территорию их дачи. Теперь известному журналисту грозят штраф и отметка о судимости в личном деле.

В октябре 2018 г. программа "Прямой эфир" посвятила выпуск земельному конфликту между семьей Баталова и его соседом Вадимом Эльгартом. Тогда стало известно, что суд уже давно потребовал снести баню Эльгарта, которая стояла на участке Баталова. Однако прийти к компромиссу, как уничтожить постройку, стороны не могли.

Малахов и его коллеги заявили, что сами уберут баню, и показали этот момент в программе, во время которой Эльгарт, по мнению семьи артиста, получил возможность унижать родных Баталова и его самого.

Близкие мэтра пришли в негодование от действий телеведущего, распалявшего пыл Эльгарта, и обратились в правоохранительные органы, отметив, что Малахов не имел права проникать на их собственность, да еще портить участок строительной техникой. Адвокат вдовы актера заявил изданию Sobesednik, что телеведущему не давали добро на то, чтобы через ее участок проехала тяжелая техника.

"Помощник Малахова мне сказал, что они получили разрешение Гитаны Аркадьевны, вдовы артиста. Но это неправда. Если ей кто-то звонит с подобными вопросами, она тут же советуется со мной. И естественно, никакого письменного согласия она не давала. А как бы она разрешила уничтожить свой участок? Там сейчас беспредел!"

– подчеркнул юрист.

При этом, помимо иска о нарушении частной собственности, родные актера подали второй – о защите чести и достоинства. На ближайшем заседании суда, которое пройдет 18 февраля, будет принято решение о том, возбуждать ли против Малахова уголовное дело.