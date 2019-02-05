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Обманул: Малахов показал лжесвидетеля смерти Децла

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Гость телеэфира соврал зрителям

Программа "Прямой эфир" Андрея Малахова, посвященная безвременно ушедшему из жизни Децлу (настоящее имя – Кирилл Толмацкий), обернулась скандалом.

Выяснилось, что Михаил Перевощиков, который выступил в передаче как свидетель смерти артиста, в момент трагедии не был в клубе. Арт-директор ижевского заведения Лана Шенкнехт рассказала Super, что Перевощиков уехал из клуба в 23:30, а Децлу стало плохо около часа ночи. Более того, она добавила, что Михаил уже потерял место работы.

"Когда мы спросили его, зачем он собирается на программу, он ответил: "Ради свободы слова". Странный человек по поведению... Но его увольнение с этим не связано, буквально дня два назад он серьезно нахамил своему руководству", – заявила Шенкнехт. Эту информацию подтвердила и хостес клуба по имени Анна.

"Все, что он говорит на программе, – неправда, потому что его не было и он не может этого знать!" – подчеркнула девушка.

За неделю до смерти артист дал интервью телеканалу "Муз-ТВ".

"Те слушатели, которые меня слушают, они очень преданные, они будут слушать меня и через 10 лет, и через 20. Я их, уверен, не потеряю ни при каких обстоятельствах", – сказал тогда музыкант.

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер от остановки сердца 3 февраля на корпоративе в Ижевске, напоминает URA.RU. Ему было 35 лет. Похороны артиста пройдут 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве.

Валентина МАЙОРОВА
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