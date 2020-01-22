Ведущая шоу "Дом-2" задрала ногу в купальнике

Ольга Бузова продолжает наслаждаться отдыхом с любовником. Вместе с Давидом Манукяном звезда расслабляется на яхте в Таиланде. На одном из фото с морской прогулки телезвезда высоко задрала ногу и потрогала свою ягодицу в купальных трусах.

Поклонники под фото начали обсуждать купальники Ольги Бузовой, которые она меняет по несколько раз за день. По мнению некоторых пользователей, в любом наряде ведущая "Дома-2" выглядит привлекательно. Критики же, напротив, разнесли красотку.

"Золотая рыбка", "Какой красивый загар", "Олечка, ты потрясающая", "Как не изогнись, а фигуры нет", "Как же красиво", "Фигура шик", "Сладкая девочка", "Одно самолюбование", "А смотреть не на что", – прокомментировали в Инстаграм снимок Бузовой.

В Таиланде Бузова отпраздновала свое 34-летие. Как призналась сама знаменитость, торжество она будет отмечать всю неделю. Многочисленные поздравления в Инстагарм Бузовой не прекращаются.

В Интернете также обсуждают тот факт, что Анна Бузова поздравила свою сестру с днем рождения, несмотря на то, что девушки почти год были в ссоре.