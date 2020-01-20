Ведущая "Дома-2" встретила праздник за границей

Сегодня Ольга Бузова отмечает свой день рождения. Вместе с ней событие разделил Давид Манукян. Возлюбленный телезвезды преподнес ей первый подарок – букет цветов и музыканта – он играл специально для именинницы.

После этого Бузова с любовником развлекалась в бассейне, где блогер практически не выпускал звезду из рук.

"34 года – это про безусловную любовь к себе. Когда понимаешь, что природа создала тебе Безупречной, а тебе лишь нужно относиться к своему храму с уважением", – написала Ольга Бузова в Инстаграм.

Через социальные сети ведущую шоу "Дом-2" поздравили многие знаменитости и друзья, среди них оказалась и сестра Ольги. Уже много месяцев Анна и Ольга Бузовы не общаются. В Инстаграм не появляются их совместные фото, а в Сети обсуждают возможные причины конфликты.

Похоже, в день 34-летия сестры Анна решила прекратить вражду и опубликовала трогательное видео с певицей. Его Ольга разместила на своей странице.

Ранее в социальных сетях обсуждали изменившиеся формы Ольги Бузовой. Некоторые пользователи считают, что телезвезда обратилась за помощью к хирургам, потому что ее грудь стала выглядеть больше и сексуальнее.