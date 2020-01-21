"Разврат": обнаженная звезда "Дома-2" прикрыла бюст рукой
Катя Колисниченко поделилась с подписчиками интимным снимком. Девушка, не так давно ставшая мамой, опубликовала архивное фото, на котором она еще беременная. Звезда "Дома-2" снялась полностью обнаженной, прикрыв грудь рукой. В кадре ее обнимает муж Алексей Солодовников в строгом черном костюме.
Подписчики бывшей участницы телепроекта бурно отреагировали на столь пикантный кадр. Многие раскритиковали молодую женщину: по их мнению, сниматься голой во время беременности не стоит. Также отметили несоответствие образов супругов – одетый в костюм мужчина выглядит странно рядом с полностью обнаженной супругой:
"Странная композиция. Одетый мужчина и голая женщина", "Дыньки можно было прикрыть каким-то красивым пеньюаром", "Зачем голая", "Ужас", "Скоро уже видео родов будут в инет выкладывать, совсем уже сбрендили с этими голыми беременными фото", "Разврат сплошь и рядом", "Как можно такой сакральный процесс, как беременность, выставлять на всеобщее обозрение без трусов?".
Поклонники оценили семейное фото. Они похвалили звезду "Дома-2" за смелость и красивое тело, а также отметили, что муж смотрит на нее с большой любовью.
"Красивое фото! Ничего похабного", "Вау, какое красивое тело. Ни единой растяжки или целлюлита", "Смелое фото", "Катя, ваша пара очень красивая и гармоничная. С какой любовью смотрит на вас муж", "Бомбическое фото, нереально красивые".
– прокомментировали такие.
Ранее подписчики ужаснулись от вида Екатерины Колисниченко без косметики.
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