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Звезда "Дома-2" в тесном лифчике вывалила свои прелести

Звезда "Дома-2" в тесном лифчике вывалила свои прелести
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Полуобнаженная экс-участница телестройки разлеглась в бассейне

Отдыхавшая в Сингапуре Виктория Романец переместилась на Бали – теперь девушка готовится отметить день рождения на полюбившемся ей курорте. Звезда "Дома-2" порадовала поклонников новым горячим снимком, на котором брюнетка позирует в бикини, лежа в бассейне.

Бывшая участница телешоу похвасталась загорелым и стройным телом, хотя и призналась, что уже десять дней не посещала спортзал. На снимке видны ее обнаженный живот и грудь, которая буквально вывалилась из тесного лифчика.

"Такая загорелая", "Красотка", "Идеальная", "Какая красивая, роскошная. Огонь", "Звездочка", "Шикарная", "Волшебная",

– оценили горячий снимок девушки в соцсети.

В Сингапуре звезда "Дома-2" отдыхала со своим мужем Антоном Гусевым и, вероятно, с ним же полетела и на Бали. 

Ранее Виктория Романец устроила стриптиз прямо посреди улицы.

Карина СИРАЗОВА

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