Полуобнаженная экс-участница телестройки разлеглась в бассейне

Отдыхавшая в Сингапуре Виктория Романец переместилась на Бали – теперь девушка готовится отметить день рождения на полюбившемся ей курорте. Звезда "Дома-2" порадовала поклонников новым горячим снимком, на котором брюнетка позирует в бикини, лежа в бассейне.

Бывшая участница телешоу похвасталась загорелым и стройным телом, хотя и призналась, что уже десять дней не посещала спортзал. На снимке видны ее обнаженный живот и грудь, которая буквально вывалилась из тесного лифчика.

"Такая загорелая", "Красотка", "Идеальная", "Какая красивая, роскошная. Огонь", "Звездочка", "Шикарная", "Волшебная",

– оценили горячий снимок девушки в соцсети.

В Сингапуре звезда "Дома-2" отдыхала со своим мужем Антоном Гусевым и, вероятно, с ним же полетела и на Бали.

Ранее Виктория Романец устроила стриптиз прямо посреди улицы.