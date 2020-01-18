Бывшая участница шоу разделась на отдыхе

Аккаунт Виктории Романец полон эффектных снимков. Недавно Инстаграм звезды шоу "Дом-2" пополнился фото, где она повернулась к камере ягодицами. Продемонстрировать свое тело брюнетка решила в бассейне на крыше отеля.

Аппетитные формы Романец, над которыми девушка трудится в спортивном зале, ее подписчикам пришлись по душе. В комментариях они завалили экс-участницу "Дома-2" комплиментами.

"Великолепно", "Вау", "Красота", "Мега красиво", "Волшебно", "Глаз не оторвать", "Невероятно красиво", "Лучшая", "Какая красота вокруг!!!! И твой силуэт прекрасен и гармоничен на этом фоне", "Ты сказка", – похвалили Романец в комментариях.

На отдых телезвезда отправилась со своим мужем Антоном Гусевым. Его, по слухам, Романец увела из семьи другой участницы шоу.

Жизнь Виктории круто изменилась после кардинального преображения. Теперь звезда шоу "Дом-2" регулярно снимается в сексуальных нарядах и дает советы по похудению.