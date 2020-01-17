Бывшая участница телестройки прикрыла прелести пеной

Виктория Романец – одна из самых ярких выпускниц "Дома-2". Недавно брюнетке исполнилось 30 лет. Отмечать день рождения она начала прямо в ванне, куда залезла в туфлях и с букетом цветов. Спрятав прелести под пеной, девушка показала розочки, скорее всего, подаренные супругом.

Романец замужем за Антоном Гусевым, который тоже когда-то был участником "Дома-2". После ухода с проекта оба не раз оказывались в центре скандалов: сначала в интернет попало видео их кровавых разборок, после супруги рассказывали на всю страну подробности семейной жизни.

Сейчас в жизни бывших участников "Дома-2" все спокойно. Вместе они путешествуют за границу, где Романец меняет один сексуальный наряд за другим.

Поклонники без ума от снимков звезды телестройки, которая кардинально изменила себя.