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Голая звезда "Дома-2" засветила свою розочку в ванне

Голая звезда "Дома-2" засветила свою розочку в ванне
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Бывшая участница телестройки прикрыла прелести пеной

Виктория Романец – одна из самых ярких выпускниц "Дома-2". Недавно брюнетке исполнилось 30 лет. Отмечать день рождения она начала прямо в ванне, куда залезла в туфлях и с букетом цветов. Спрятав прелести под пеной, девушка показала розочки, скорее всего, подаренные супругом.

Романец замужем за Антоном Гусевым, который тоже когда-то был участником "Дома-2". После ухода с проекта оба не раз оказывались в центре скандалов: сначала в интернет попало видео  их кровавых разборок, после супруги рассказывали на всю страну подробности семейной жизни.

Сейчас в жизни бывших участников "Дома-2" все спокойно. Вместе они путешествуют за границу, где Романец меняет один сексуальный наряд за другим.

Поклонники без ума от снимков звезды телестройки, которая кардинально изменила себя.

Дарья ПЕТРОВА

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