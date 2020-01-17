Звезду "Дома-2" поздравляют с грядущим пополнением в семье

Поклонники Ольги Бузовой продолжают обсуждать ее подросший бюст. Все, кто внимательно наблюдает за жизнью звезды, теперь гадают, правда ли, что скоро у нее появится малыш.

В соцсети звезда показала ослепительно тонкую талию, стройные бедра и внезапно увеличившуюся грудь. В Инстаграм-историях она крутится перед зеркалом, улыбается и с гордостью поправляет купальник на заметно округлившемся бюсте.

Поклонницы немедленно предположили, что Ольга, наконец-то, ждет первенца: "Оль, ты там не беременна случаем? Как-то грудь у тебя прям больше стала реально", "По груди видна беременность", "Ждем еще и красивый животик!".

Некоторые решили, что грудь увеличилась по другой причине. "Золотые ручки и у пластического хирурга", "А я думала купальник с пуш-ап эффектом", "У нее просто появился стабильный секс, вот и грудь выросла", "Оля просто противозачаточные пить начала, вот грудь и выросла", "Фотошопишь ты тоже неплохо", – отметили такие.

Звезда "Дома-2" отдыхает в Таиланде вместе со своим возлюбленным – блогером Давидом Манукяном.

