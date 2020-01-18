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Беременную Рапунцель гонят из "Дома-2"

Беременную Рапунцель гонят из "Дома-2"
Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel/
Зрители и участники шоу считают, что звезде проекта пора домой

Ольга Рапунцель скоро может лишиться хорошей жизни на телестройке. Беременную телезвезду с мужем и ребенком хотят выселить – так утверждает сама участница. В своем блоге она написала, что должна остаться на проекте, так как создала семью и родила ребенка.

Поведение зрителей  и участников, которые хотят ее ухода, она считает аморальным.

"Многие хотят выселить нас – семью, с ребенком, меня беременную. <…>Позор этим людям! Они гонят семейную пару, которая много лет на проекте, много чего достигли, мы несем проекту только плюс, что мы смогли создать семью, что у нас есть детки, нас поддерживают зрители. Для меня это аморально, за что нас так ненавидеть?"  – обратилась Ольга Рапунцель к поклонникам на dom2.ru.

Зрители шоу ответили Ольга в блоге. Они считают, что звезда нагнетает ситуацию, а выгонять ее никто не собирается – участники просто хотят переселить ее в другой дом на проекте.

Сочувствия Ольге Рапунцель добиться не удалось. Комментаторы считают, что участнице шоу действительно пора домой.

"Вам пора домой. Тем более с ребёнком вам там нечего делать. До свидания!", "Опять одно нытье без слез. Никуда их не выгоняют, а хотят переселить в випдом. Они же сами не хотят находиться среди этих людей, бояться выходить на кухню и т.д. Так переселяйтесь и наслаждайтесь беременностью", "На проекте было много пар с детьми и они себя так не вели, как ты! Все причина в тебе, Оля, лживая, хорошо играешь на камеру! Мужа не любишь! Бабло тебе нужно было только через постель!" – резко высказались зрители передачи.

Ранее психующая Рапунцель разозлила зрителей видео с мужем. 

Дарья ПЕТРОВА

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