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Раздетая Бузова упала на колени в грязь

Раздетая Бузова упала на колени в грязь
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Не все посчитали фото эротичным

Ольга Бузова сначала поздравила православных с Крещением, а потом выставила голый зад.

Таким образом она анонсировала выход нового клипа. Под кадром, где она стоит на коленях в купальнике, отклячив ягодицы, Бузова написала: "Я в огне 🔥🔥🔥 завтра новый трек  #вОгне Ждёте?"

На странице певицы в Инстаграм тут же развернулось бурное обсуждение. Фанаты писали, что нет сил терпеть до завтра и сыпали комплиментами, завистники обсуждали торчащие ребра и морскую грязь, в которую бухнулась Бузова (орфография и пунктуация сохранены).

"Задница, некрасиво торчащие ребра и грязь морская. Зашибись кадр" "Ух как жопу выставила" "Раньше думала Индия больше всех выпускает клипов и фильмов, теперь думаю это Бузова. Ну успели один клип посмотреть как с печи новый достают" "Фото страшновато.... очень тут ребра прям видно... анорексия прям" "Боже ! Оля!!!! Ты огонь!!!!!! Это супер" "Очень красивое и нежное фото" – пишут комментаторы.

Ранее полуголая Бузова покаталась на любовнике.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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