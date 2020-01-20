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"Сочная клубничка": полуголая звезда "Дома-2" расселась на доске

"Сочная клубничка": полуголая звезда "Дома-2" расселась на доске
Милена Безбородова. Фото: instagram.com/buff_tipsy
продолжениеБузова разделась догола в джунглях
Девушка выставила напоказ упругую грудь

Милена Безбородова порадовала своих подписчиков очередным горячим фото с Сейшельских островов. Участница "Дома-2" снялась в камуфляжном купальнике на берегу Индийского океана, сидя на доске для серфинга и выставив вперед пышную грудь.

Соблазнительные формы девушки по достоинству оценили в комментариях. Звезду телепроекта похвалили за подтянутую фигуру и эффектный грим:

"Шикарно выглядишь, светишься", "Красивый макияж и фигура огонь", "Сочная клубничка", "Девочка самая красивая", "Хватит быть такой секси бомбой", "Сногсшибательная".

Не обошлось без негативных комментариев. По мнению некоторых пользователей Сети, Милена использует чересчур много косметики, а также обладает непростым характером

"Молодая, истеричка, шепелявка с лицом бабки, с тонной макияжа. Перебор во всем", "Фу, злая, страшная, противно смотреть",

– высказались недовольные.

Ранее Милена Безбородова продемонстрировала обнаженные бедра у бассейна.

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Карина СИРАЗОВА

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