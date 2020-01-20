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Милена Безбородова порадовала своих подписчиков очередным горячим фото с Сейшельских островов. Участница "Дома-2" снялась в камуфляжном купальнике на берегу Индийского океана, сидя на доске для серфинга и выставив вперед пышную грудь.
Соблазнительные формы девушки по достоинству оценили в комментариях. Звезду телепроекта похвалили за подтянутую фигуру и эффектный грим:
"Шикарно выглядишь, светишься", "Красивый макияж и фигура огонь", "Сочная клубничка", "Девочка самая красивая", "Хватит быть такой секси бомбой", "Сногсшибательная".
Не обошлось без негативных комментариев. По мнению некоторых пользователей Сети, Милена использует чересчур много косметики, а также обладает непростым характером
"Молодая, истеричка, шепелявка с лицом бабки, с тонной макияжа. Перебор во всем", "Фу, злая, страшная, противно смотреть",
– высказались недовольные.
Ранее Милена Безбородова продемонстрировала обнаженные бедра у бассейна.
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