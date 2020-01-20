Звезда "Дома-2" прикрыла обнаженное тело листом

Ольга Бузова снялась в тропиках без одежды, прикрывшись лишь одним листом. На фотографии, опубликованной в день рождения артистки, видны ее обнаженные части тела – грудь и бедра.

"34 года – это про безусловную любовь к себе. Ты просто кайфуешь, кайфуешь от себя, жизни и реальности, которую сама себе создаешь", – поделилась размышлениями звезда "Дома-2". Поклонники телеведущей поздравили ее с праздником и засыпали комплиментами:

"С днем рождения, королева!", "Шикарная, Оль. Мудрые мысли", "Спасибо за твою силу", "Оставайся всегда такой, разрывай мир на куски своим талантом".

Ольга Бузова действительно выглядит счастливой. Популярность артистки стремительно растет, а сама она наконец нашла свою любовь – сейчас отдыхает в Таиланде с блогером Давидом Манукяном. В Инстаграм-историях брюнетка снимает свою повседневную жизнь и делится подробностями путешествия. Так, на одном из кадров она станцевала в голубом купальнике, расшитом бисером, под свою новую песню, а также показала, как ее поздравил возлюбленный.

Однако в комментариях праздник звезды "Дома-2" попытались омрачить. Некоторые подписчики считают, что Давид лишь пользуется Ольгой из-за денег. Досталось телеведущей и за ее личные качества – по мнению пользователей Сети, она глупа и не талантлива:

"Опять на те же грабли наступаешь с Давой", "Ни ума, ни интеллекта, ни голоса, ни красоты, ни обаяния, ни чувства юмора, ни глубины души. Какая безупречность?! Грех-то какой так про себя!", "Дичь и срам", "34, а ума – как у канарейки".

Ранее Ольга Бузова показала, как развлекается с возлюбленным в бассейне.