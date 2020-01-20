Участница проекта беспокоится за здоровье мужа

Ольга Рапунцель расплакалась прямо на съемках шоу "Дом-2". Как выяснилось, телезвезда переживает за состояние супруга, которому врачи поставили диагноз – сотрясение мозга. Травму Дмитрий Дмитренко получил, когда дрался с другим участником.

Теперь Рапунцель в слезах и с трясущимися руками просит выгнать обидчика с шоу.

"Уже который день не могу успокоиться. Мне так жалко своего любимого мужа. <…> Его тошнит, у него все плывет, кружится голова", – рассказала Рапунцель в студии шоу "Бородина против Бузовой".

Другая участница шоу высказала свой версию произошедшего. Александра Черно считает, что в драке муж Рапунцель серьезно не пострадал, а сотрясение мозга получил позже, когда дрался с женой.

"Я правда считаю, что это Оля ударила так Диму. Они дрались за балдахинном, и он жаловался, что жена его бьет. В прошлом Оля часто поднимала на него руку, просто сейчас они не выносят это на камеру, но ничего не изменилось", – цитирует слова Черно Инстаграм журнала "Дом-2".

Зрители к сложившейся ситуации относятся по-разному. Они считают, что наказать обидчика нужно, но семье Рапунцель пора уходить с проекта.

"Я бы выгнала Шабарина. Не первый раз, когда он вред причиняет", "Рапунцелей выпнуть надо!", "Пора уже Дмитренко домой гнать", "Че она там себе под глазами вытирает? Слез то нет! Актриса погорелого театра", "Выгнать всех надо", "У Димы на лице диагноз написан. У семейства рапунцель психические отклонения на лицо, им лечиться надо", – высказались зрители "Дома-2".

Ранее Рапунцель заявила о выселении из шоу "Дом-2".