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Полуголая звезда "Дома-2" забралась на дерево

Полуголая звезда "Дома-2" забралась на дерево
Милена Безбородова. Фото: instagram.com/buff_tipsy
Хрупкая блондинка показала упругие бедра

Милена Безбородова отдыхает от трудов на телестройке в тропиках. Звезда "Дома-2" отправилась на Сейшелы. На райских островах девушка не только купается, но и бесстрашно залезает на деревья прямо в бикини.

"Обезьянка", – назвала Милена очаровательное фото, на котором она лежит, обхватив руками и ногами ствол вечнозеленого растения. Некоторые подписчики восхитились естественной грацией звезды "Дома-2", другие оставили на страничке в Instagram весьма ехидные реплики.

"На ленивца больше похожа ,и по внешности и по образу жизни", "Бибизяночка", "Коала", "Фигура – огонь!", "Костлявая слюнтяйка,слюни постоянно текут,фу", "Красивая очень!!!", "Красотка! Думаю обезьянкам ты понравишься", "Обезьянка, но хорошенькая!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее яркая блондинка выставила пышную грудь и рассказала о пользе ананасов.

Валентина МАЙОРОВА

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