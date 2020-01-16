Хрупкая блондинка показала упругие бедра

Милена Безбородова отдыхает от трудов на телестройке в тропиках. Звезда "Дома-2" отправилась на Сейшелы. На райских островах девушка не только купается, но и бесстрашно залезает на деревья прямо в бикини.

"Обезьянка", – назвала Милена очаровательное фото, на котором она лежит, обхватив руками и ногами ствол вечнозеленого растения. Некоторые подписчики восхитились естественной грацией звезды "Дома-2", другие оставили на страничке в Instagram весьма ехидные реплики.

"На ленивца больше похожа ,и по внешности и по образу жизни", "Бибизяночка", "Коала", "Фигура – огонь!", "Костлявая слюнтяйка,слюни постоянно текут,фу", "Красивая очень!!!", "Красотка! Думаю обезьянкам ты понравишься", "Обезьянка, но хорошенькая!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее яркая блондинка выставила пышную грудь и рассказала о пользе ананасов.